Nakon nekoliko dana raznih nagađanja, Insider Gaming izvještava da Sony razvija novu PlayStation ručnu konzolu.

Pod kodnim imenom Q Lite, naredna PlayStation ručna konzola će biti još jedan hardverski uređaj za čiji rad će biti potreban PlayStation 5.

Prema navodima izvora, Q Lite ne predstavlja uređaj za striming igara u oblaku, već koristi Remote Play uz PlayStation 5 – funkciju koju Sony forsira poslednjih nekoliko nedjelja.

Novi uređaj podržava izvornu rezoluciju od 1080p i 60FPS, a za rad će zahtjevati konstantnu internet konekciju.

Kada su u pitanju fizičke karakteristike konzole, rani prototipi pokazuju da će konzola dosta podsjećati na PlayStation 5 kontroler, s stim što će u centru imati veliki 8-inčni LCD ekran, osjetljiv na dodir.

