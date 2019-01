Šta možete poduzeti ako vam se laptop pregrijava?

Kako ćete znati pregrijava li se vaš laptop? Pa, ako čujete kako ventilator stalno radi na maksimalnom kapacitetu to je siguran znak kako nešto nije u redu.

Takođe možete iskusiti sporiji rad računara jer će procesor sniziti svoj radni takt kako bi izbjegao nagli rast temperature, a ponekad će ugrađena softverska rješenja iznenada ugasiti računar nastojeći izbjeći oštećenja hardvera.

Temperaturu u laptopu možete pratiti pomoću alata kao što je HWMonitor, koji će vam ujedno otkriti i koji se dio računara pregrijava. Obično će to biti procesor ili grafička kartica.

Kako dolazi do pregrijavanja? Najjednostavnije objašnjenje glasi: nema dovoljno hlađenja. No, to vam ne pomaže puno samo po sebi. Evo šta može dovesti do slabijeg hlađenja.

Moguće je kako je prašina ili nešto drugo začepilo kanale koje računar koristi kako bi usisao vazduh potreban za hlađenje i izduvao zagrijani vazduh vani. Moguće je kako ventilator ne funkcioniše kako bi trebao ili kako je popustila termalna pasta između odvoda toplote i procesora, odnosno grafičke kartice.

Kako možete spriječiti pregrijavanje?

1. Popravite sistem za hlađenje

Najprije očistite ventilator koji hladi procesor i grafičku karticu. Tokom vremena na njima se skupljaju slojevi prašine i prljavštine koji ih usporavaju i blokiraju tok vazduha. Proučite uputstva za korištenje vašeg laptopa kako ga možete otvoriti i očistiti te dijelove. Ili to povjerite ovlaštenom serviseru.

Ako se odlučite na samostalno čišćenje, svakako pratite ove korake:

-isključite računar

-uklonite bateriju (ako je moguće)

-ištekajte računar iz struje

-dobro se uzemljite

-pomno pročistite ventilator pamučnim štapićem kojeg se umočili u malo čistog alkohola

-pričekajte da alkohol potpuno ispari prije no što ponovo uštekate laptop u struju i vratite bateriju.

Za uklanjanje prašine i prljavštine možete upotrijebiti i usisavač, naročito za odvode toplote. Obično se nalaze sa strane ili pozadi. Prepoznaćete ih po tome što iz njih izlazi topao vazduh. Kako biste spriječili oštećenje ventilatora, nemojte ga okretati u pogrešnom smjeru. Koristite li vazduh pod vazduhom, pridržite ventilator rukom prilikom čišćenja.

2. Držite laptop na čvrstoj i ravnoj površini

Većina prenosnih računara povlači vazduh za hlađenje kroz svoje donje dijelove. Neravne površine poput pokrivača, jastuka ili vašeg krila zapriječiće tok vazduha, što će otežati hlađenje i dovesti do povećanog zagrijavanja. To ćete izbjeći ako držite laptop na čvrstoj i ravnoj površini, poput stola ili posebnog postolja za takve računare.

3. Nabavite rashladni uređaj za laptop

Ako vaš laptop usisava vazduh preko rešetki smještenih na donjoj strani, nabavite rashladni uređaj koji ispuhuje hladni vazduh prema gore. Možete nabaviti i pasivni rashladni uređaj koji ne troši energiju već tek upija toplotu.

Kakva softverska rješenja imate na raspolaganju? Pa, možete smanjiti svjetlost vašeg zaslona ili smanjiti radni takt vašeg procesora. U oba slučaja laptop neće podjednako dobro raditi kao što je funkcionisao prije nego što ste to učinili, piše Make Use Of, prenosi tportal.