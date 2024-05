Šta obično čuvamo na eksternom disku?

​Donedavno su igrice mogle da se smjeste na jedan ili dva CD-a, ali one moderne mogu da zauzmu i do 100 GB prostora. Isto pravilo važi za sve kategorije fajlova. Najbolje rješenje ovog problema je ulaganje u eksterne diskove koji omogućavaju korisniku da bezbjedno skladišti podatke - čak i one povjerljive. Šta onda obično čuvamo na tim uređajima?

Svaki fotograf, snimatelj, grafički dizajner i urednik uvijek ima eksterne diskove i memorijske kartice. Visokokvalitetni snimci i fotografije mogu da zauzmu nevjerovatno mnogo prostora. Svaki profesionalac treba da bude u mogućnosti da pristupi svom poslu u hodu, posebno dok radi na terenu ili pokazuje gotov proizvod svom klijentu. Nemojmo zaboraviti još jedan važan aspekt. Kada radite sa velikim fajlovima, važna je brzina diska. Uređivanje fotografija i videa je mnogo lakše ako imate neograničen i neometan pristup podacima.

Samsung eksterni SSD diskovi će sigurno dorasti zadatku. Model T9 može da dostigne brzinu čitanja do 2000 MB/s dok u isto vrijeme skladišti do 4 TB podataka. Ako vam je potrebno još memorijskog prostora, pogledajte T5 EVO - njegova najveća verzija može da uskladišti i do 8 TB podataka. Zbog velike brzine i kapaciteta oni su neophodan alat u određenim oblastima.

Njihova prednost je i kompaktna veličina, koja ih čini lako prenosivim. Često se na njima skladište fajlovi i dokumenta kojima korisnik može pristupiti i oflajn. Eksterni diskovi su savršen izbor za bilo koji poslovni put, odmor ili avanturu koja vas može odvesti na najdalje destinacije na svijetu. Važno je napomenuti da se na njima mogu skladištiti poverljivi podaci i osjetljive informacije, pošto 256-bitna enkripcija omogućava korisniku da lozinkom zaštiti svoj sadržaj. To znači da se nikada neće naći u pogrešnim rukama.

Ko nema brojne foldere sa videima i fotografijama sa odmora nek prvi baci kamen. To je sasvim u redu - svi mi čuvamo uspomene, ali naši fajlovi se gomilaju, zauzimajući sve više prostora. Odlična je ideja čuvati ih na eksternom disku. Ovaj način skladištenja garantuje njihovu bezbjednost, za razliku od čuvanja na računaru, koji se koristi svaki dan. I praktičnost je njihova velika prednost. Da biste se vratili u prošlost, samo treba da ih priključite na bilo koji uređaj.

Eksterni diskovi su korisni i gejmerima. Najnovije igrice na tržištu, uključujući najveće i najpoznatije igrice sa više igrača, mogu da zauzimaju više od 100 GB prostora. To može značajno da ograniči prostor za skladištenje na računaru, što gejmerima onemogućava da ih sve uskladište u isto vrijeme. Srećom, platforme specijalizovane za digitalnu distribuciju omogućavaju korisnicima da bezbjedno instaliraju igrice na eksternim diskovima. Operativni sistemi su programirani tako da gejmeri samo treba da priključe eksterne uređaje na računar i vrate se svojoj omiljenoj igrici. Ako koristite eksterni disk, možete se vratiti omiljenoj igrici na različitim uređajima.

Svi navedeni primjeri dokazuju da su eksterni SSD-ovi krajnje višenamenski uređaji. Najveće prednosti su velika brzina prenosa podataka, veliki prostor za skladištenje i kompaktna veličina, visoka izdržljivost, kao i velika otpornost na mehanička oštećenja, što ih čini savršenim za putovanja. Samsung T9 SSD je otporan na udare sa visine do 3 metra i ima garanciju na 5 godina. Model T7 Shield je izdržljiviji, zato što ovaj eksterni disk, koji može da uskladišti od 1 TB do 4 TB podataka, od spoljnih faktora štiti omot otporan na vodu i prašinu koji ima sertifikat IP65. Ako se bilo koja od navedenih primena odnosi na vas, kupovina eksternog diska će biti dobra investicija, prenosi "Telegraf".

