Šta uraditi kada prospete kafu po tastaturi laptopa?

Svakodnevni rad na računaru primorao nas je da budemo obazrivi i da pazimo da se kafa, sok ili voda, koju pijemo tokom rada, na mađu na našim "radnim mašinama".

I pored toga, gotovo da nema nikoga kome se bar jedanput kap neke tečnosti nije našla na tastaturi. A budući da sve više za posao koristimo laptop računar, ovaj problem postaje još veći.

Prvo i osnovno je da odmah isključite računar i da njegov kabl izvučute iz struje. Ako tečnost prodre kroz tastaturu i dođe do unutrašnjeg dela laptopa, to može da izazove kratak spoj i da oštetiti komponente računara.

Zbog potrebe da se ova operacija izvede brzo, preporučljivo je preskočiti softverski "Shut down", već dužim pritiskom na dugme za paljenje isključiti računar. Nakon toga, ukoliko je to moguće, izvadite bateriju računara, piše "savetodavni" tech sajt MakeUseOf.

Nakon što ste izvadili bateriju i obezbijedili da računar više nije pod naponom, pokupite svu tečnost koju možete da vidite. Za to će vam dobro doći kuhinjske krpe, koje će spriječiti dodatno prodiranje tečnosti dublje u laptop. Ako je moguće, obavezno sakupite tečnost tako da ne procuri dublje među tastere na tastaturi, odnosno da prilikom sakupljanja ne "gurnete" tečnost još dublje.

Sušenje "unutrašnjosti"

Slijedi sušenje unutrašnjih komponenti. Ako možete jednostavno da otvorite i odvojite kućište od ostatka računara, to i učinite i osušite unutrašnjost što više možete. Važno je da za to ne koristite fen, zato što će on stvoriti statički elektricitet.

Nakon toga, pomjerite dugmiće tastarure i pokupite sve što je prošlo ispod - ako je to moguće, što zavisi od vrste laptopa. Ako ne možete da izvadite tastere (nemojte da koristite silu), ostavite laptop tako - kako je, ali ga okrenite naopačke.

Nađite bezbjedno mjesto na kome vaš računar može da stoji otvoren, ali postavljen tako da tastatura i ekran budu okrenuti prema dole. Važno je da ga postavite tako da ne oštetite ekran, kako ne biste napravili još veću štetu.

Preporučljivo je da, za svaki slučaj, računar u takvom položaju ostavite minimalno 24 sata.

Šta poslije?

Nakon što ste osušili svoj laptop računar, možda ćete imati problema sa ljepljivim "dugmićima" tastature. To možete da rešite običnim vlažnim maramicama.

Ako ste isprobali sve ovdje navedeno i, potom, ustanovili da vaš računar ne radi, nema druge nego da ga odnesete na servis gdje će vam profesionalno pregledati računar i, ukoliko je to moguće, otkloniti kvarove.

(Telegraf.rs)