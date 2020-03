Stiže PlayStation 5, u srijedu više detalja

PlayStation 5 sljedeća je generacija Sonyjeve konzole, a japanski div danas je potvrdio kako će u srijedu u 17 sati otkriti nove detalje o samoj konzoli.

To će napraviti na službenom PlayStation blogu, gdje će Mark Cerny iz Sonyja “uroniti u arhitekturu” nove konzole i otkriti što ona nudi te kako će oblikovati budućnost igara.

Podsjetimo, Microsoft je juče otkrio i tehničke specifikacije nove Xbox konzole pa je jasno zašto se i Sony odlučio na novo otkrivanje tehnikalija.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games. Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv