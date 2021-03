Uskoro ćemo banane koristiti za upravljanje video-igrama

Sony je podnio zahtijev za patent pod nazivom "sistem i metod za generisanje korisničkih unosa za video-igru" koji bi trebalo da omogući igračima da koriste uobičajene kućne predmete kao kontrolere, a dali su i primjer kako bi banana mogla da se upotrebi za kontrolu video-igara.

Cijene modernih kontrolera su prilično visoke, pa ovo zvuči kao genijalna alternativa koja će gejming učiniti još pristupačnijim "običnom čovjeku".

Kompanija u svom zahtijevu upravo i napominje da izrada ovih periferija može da bude komplikovana u zavisnosti od modela, i iz tog razloga dosta košta. Idealno bi bilo kada bi korisnik mogao da koristi jeftin, jednostavan i neelektronski uređaj kao perifernu opremu, prenosi play.co.rs.

Patent funkcioniše tako što koristi kamere koje skeniraju i indentifikuju objekat u rukama igrača i onda prate njegovo kretanje. To znači da teoretski možete da koristite jastuk kao volan ili šargarepu za igranje Flight Simulatora.

Postojaće, vjerovatno, i mogućnost da se nekako dugmići nanesu na objekat za komplikovanije video-igre. Sony je u posljednje vrijeme počeo da iznenađuje sa inovacijama, počev od nove generacije VR sistema, a još ćemo vidjeti da li će i novi patent dobiti zeleno svjetlo.

Svakako zvuči kao zanimljivo rešenje.

Sony has filed a patent application for a banana to function as a #PS5 controller. I would definitely switch to a banana for #BeMorePirate on #SeaOfThieves.