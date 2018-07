Zašto ne biste trebali držati laptop u krilu

Ako laptop često držite u krilu, bilo bi dobro da se podsjetite da je loša cirkulacija vazduha kriptonit svakog laptopa. Upravo takav način korištenja često dovodi do pregrijavanja.

Nije ga pametno ni držati na krevetu, deki ili na jastuku, jer su u pitanju površine koje nisu dovoljno čvrste i ravne te koje znatno otežavaju ventilaciju. Stalak za laptop u tim situacijama bi bio sasvim dobra alternativa stolu.

Najvažnije je da nijedan od otvora vazduha nije blokiran. Oni se obično nalaze na zadnjim i bočnim stranama samog uređaja, ali neki modeli imaju ih i na dnu. Zato bi najbolje bilo da ih držite na podignutoj površini kako se ti otvori ne bi blokirali.

Za protok vazduha i smanjenje šansi za pregrijavanje je takođe bitno jednom mjesečno očistiti laptop od prašine. To treba raditi na ispravan način tako da nikada ne duvate vazduh u kompjuter, nego da se prašina usisa. Ako niste sigurni u to što radite, bilo bi dobro to povjeriti servisu.

Bilo bi korisno i držati ga podalje od sunčeve svjetlosti i drugih izvora topline. Ako se izloženost ekstremno vrućim ili hladnim temperaturama svejedno dogodi, prenosnom računaru treba dati vremena da se vrati na sobnu temperaturu prije početka korištenja.

Čak i ako brižno pazite na sve navedeno, do problema može doći ako ste nemarni s kabliovima za napajanje. Kabl ne bi trebao biti savijen bilo na koji način te treba pripaziti da mu vrh nije oštećen.

Takođe, razmislite još jednom o držanju kabla na podu ako nerijetko za njega zapinjete dok hodate. Uz to što uređaj može pasti, vjerovatnija prijetnja je oštećenje ulaza za napajanje.

I AC adapter se može isto tako pregrijati pa je bitno da i on nema nikakvih prepreka dobrom cirkuliranju vazduha.

(Geek.hr)