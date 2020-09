Zvanično predstavljena Xbox Series S konzola

Gomila detalja je nedavno otkrivena za drugu konzolu koja je planirana kao dio nove Xbox generacije, zbog čega je Microsoft riješio da prekine period tišine i zvanično predstavi Xbox Series S uređaj.

Kao što su ranije glasine upućivale, radi se o jeftinijoj i slabijoj verziji konzole i odnosu na ranije predstavljeni Xbox Series X, što sa sobom nosi određene prednosti, a Microsoft je zvanično otkrio i koje su.

Microsoft Xbox Series S konzolu opisuje kao uređaj koji donosi next-gen performanse kao najmanji Xbox ikada, pošto će biti čak 60% manji od Series X i koštaće samo 300 dolara.

Očigledno je da će Series S sa ovom cijenom zaostajati u odnosu na starijeg brata, a u zvaničnim infomacijama navodi se da će to biti potpuno digitalna konzola sa brzim SSD-om i kapacitetom od 512GB, neće imati 4K podršku za igranje, već će standard biti 1440p rezolucija sa do 120FPS-a uz ray-tracing, a biće moguć i upscaling do 4K.

Xbox Series S, poznatiji kao Project Lockhart, ima dosta neuobičajeni dizajn, sa izrazito bijelom bojom i crnim krugom (vjerovatno za potrebe ventilacije) zbog kojeg konzola podsjeća na zvučnik, navodi play.co.rs.

Microsoft je naveo da će više detalja donijeti u skorijem periodu, ali nije poznato kada tačno. U međuvremenu, isti izvor koji je otkrio ove detalje prije zvaničnih, navodi da će Xbox Series X koštati 500 dolara i da će se obje konzole pojaviti 10. novembra.

Sada samo čekamo na potvrdu.