13 igara sa Play Storea krile opasan malware

Stručnjak za bezbjednost na internetu kompanije ESET Lukas Stefanko prije nekoliko dana je objavio imena 13 malicioznih aplikacija koje su potencijalnim korsinicima dostupne putem Googleove prodavnice Play Store.

U pitanju su aplikacije koje su dostupne u obliku igara za mobilne uređaje, a ustvari su aplikacije koje na uređaje korisnika instaliraju maliciozni softver (malware).

Korisnici koji su instalirali ove malware aplikacije, uglavnom zamaskirane u različite igre vožnji, doživjeli su zaista neprijatno iskustvo, budući da su se one "rušile" odmah po pokretanju.

U tom trenutku, na telefone je već bio instaliran softver koji ima potpuni pristup mrežnom saobraćaju na "zaraženom" uređaju.

Od momenta kada je Stefanko razotkrio ove lažne igre, one su na različite uređaje bile instalirane oko 580 hiljada puta.

Zajdničko za svih 13 malicioznih aplikacija je da imaju istog divelopera, poznatog po "nicku" - Luiza O Pinta, iza koga se krije turski programer Mert Ozek.

Poslije Stefankove objave Google je uklonio svih 13 malicioznih aplikacija iz Google Play prodavnice.

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo