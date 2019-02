230 novih emodžija za 2019. godinu

Iako je to veliki broj emoji-ja, mnogi od njih i nisu toliko novi. Radije bismo rekli da će postojeći biti raznovrsniji.

Organizacija Unicode Consortium je sastavila listu novih emoji-ja za ovu godinu.

U 2019. godini će u sistem biti uključeno 230 novih opcija, od kojih 175 predstavljaju ljude i tijela. Od sada, ten kože i pol parova se mogu kombinovati proizvoljno sa više od 70 različitih varijacija.

Unicode Consortium je neprofitna organizacija koja je zadužena za standardizaciju svih znakova koji su dostupni na Internetu, kako bi oni imali isto značenje širom svijeta.

Here are the 230 new emoji coming in 2019. Finally we'll be able to waffle. pic.twitter.com/N5sqCl5cjs