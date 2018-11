30 godina od prvog računarskog internet crva

Robert Tapan Moris, sin poznatog američkog kriptografa Roberta Morisa Starijeg, u novembru 1988. godine gotovo da je, sasvim slučajno, uništio cijeli tadašnji internet.

Moris je imao 20 godina i studirao na Univerzitetu Kornel. Tada ga je zaintresovalo da sazna koliko je veliki tadašnji internet.

Napisao je program čiji zadatak je bio da "putuje" od jednog do drugog kompjutera, poslije čega bi svaki kompjuter poslao signal njegovom kompjuteru, koji onda sabirao se signale.

Na taj način Moris je htio da izbroji sve kompjutere koji su bili povezani na internet.

Program je dobro radio, ali je Moris znao da bi, ukoliko počne prebrzo da se širi, program mogao da izazove probleme. Mehanizmi za usporavanje širenja, koji su bili dio programa, nisu radili kako je on zamislio.

Program je tako uspio da "zapuši" velike dijelove tadašnje mreže, kopirajući se na računare i, potom, šaljući signal nazad na Morisov kompjuter.

Kada je shvatio šta se dešava, pokušao je da obavijesti nekoliko administratora tadašnjeg interneta, ali mu to nije pošlo za rukom. Njegov program je zakrčio sav internet saobraćaj i poruke jednostavno nisu mogle da prolaze.

Robert Moris je tako, svojim programom uspio da izvede prvi kibernetski napad u istoriji informatike i interneta.

Vremenom, takav napad je dobio ime DDoS (Distributed Denial of Service), odnosno napad uskraćivanjem usluge, kod koga veliki broj uređaja povezanih na internet (uključujući i neke neočekivane, kao što su veb kamere) na jednu određenu adresu putem interneta šalju gomilu podataka. Tada, usljed prevelike aktivnosti, dolazi do preopterećenja, zbog čega se računar naprosto isključi ili usljed zakrčenja protoka više ne može da komunicira sa ostalim kompjuterima na internetu.

Moris je tako napravio prvog računarskog internet crva.

Crvi i virusi su relativno slični, jedino što virus mora neko da pokrene kako bi radio (npr. korisnik ili haker), dok se crv automatski pokreće čim se pojavi na računaru.

Tako na primjer, ako koristite programe za slanje i prijem elektronske pošte i neko vam pošalje virus, vi prvo morate da kliknete na njega. Međutim, ako vam neko pošalje crva, samo "skidanje" imejl poruke na kompjuter može da ga pokrene, pa crv odmah može da bude poslat na sve imejl adrese iz vašeg imenika.

