Ako vam je hakovan Facebook možete da dobijete 12.500 KM odštete

Ako su vam hakovali Facebook profil prošlog petka, što je bio slučaj skoro u cijelom svijetu, od Marka Zakerberga bi mogli da dobijete oko 12.500 KM odštete (6.000 funti), i to zahvaljujući famoznom GDPR-u, opštoj uredbi o zaštiti podataka.

To su loše vijesti za Zakerberga s obzirom da je Facebook prošle sedmice priznao da su hakeri imali pristup na čak 50 miliona naloga, s tim da je "The Register" javio da je hakovano i 90 miliona korisnika ove društvene mreže, piše "The Sun".

"Zahvaljujući GDPR-u, direktivi Evropske unije koja je stupila na snagu u maju ove godine, Facebook je dužan da osigura podatke korisnika s 'prikladnim tehničkim i organizacionim mjerama', što se može vrlo široko tumačiti. Ali, posebno je važan članak 82. koji kaže da se može tražiti naknada i za materijalnu i za nematerijalnu štetu", izjavio je Garet Poup iz advokatske kompanije "Slater and Gordon".

Sve što trebate je da dokažete da vam je haovanje zaista izazvalo probleme. Poup je predložio grupne tužbe.

"Ako djelujete kao grupa, veće su vam šanse da Vas Facebook shvati ozbiljnije", napomenuo je ovaj advokat, što znači da bi se time povećala mogućnost sudske nagodbe.

(Radiosarajevo.ba)