Alat kojim možete brzo i jednostavno 'počistiti' Gmail

Da biste stvorili mjesta za čuvanje, možete izbrisati i datoteke koje vam ne trebaju, a nalaze se na vašem Google Driveu te na Google Photos.

Obzirom da svi koji imaju Gmail ovaj besplatni Googleov servis počnu koristiti kao neku vrstu arhive, kad-tad će se dogoditi da e-sandučić skoro pa pukne po šavovima. Svakodnevno brisanje novopridošlih mailova kako biste mogli primiti dve, tri nove poruke naporno je i dosadno, stoga se poslužite bržim načinom i očistite bar jedan dio svog e-maila.

Da biste stvorili mjesta za pohranu, možete izbrisati i datoteke koje vam ne trebaju, a nalaze se na vašem Google Driveu te na Google Photos. Potom iskoristite pretraživač Gmaila kako biste pronašli velike fileove.

Na primjer, ako upišete has:attachment jpg u pretraživač imaćete pregled poruka koje u dodatku imaju fotografije koje mogu zauzimati puno mjesta. Izbrišite one koje vam više ne trebaju.

Takođe, možete pretražiti Gmail po veličini poruke. U pretraživač unesite na primjer larger:5mb ako želite pronaći poruke s dodacima većim od 5 megabajta.

Možete iskušati i besplatni servis kao što je Find big mail, koji razvrstava e-poštu po veličini, savjetuje Make use of it na kojem ćete pronaći još mnogo tech savjeta.

Nakon što izbrišete poruke otvorite Trash i odaberite Delete forever kako ne biste čekali da ih Gmail automatski obriše 30 dana nakon što ste ih obrisali, piše Novi list.