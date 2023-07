Alternativne Reddit aplikacije su zvanično ugašene

Promjena politike Reddita za pristup API-jevima uzrokovala je gašenje alternativnih Reddit aplikacija, pokrećući proteste među zajednicom korisnika.

Alternativne Reddit aplikacije, omiljene među korisnicima koji žele personalizovanije iskustvo, sada su zvanično ugašene. Ova drastična promjena je posljedica nedavne odluke Reddita da poveća cijene pristupa svojim API-jevima.

Aplikacije trećih strana, kao što su Apollo ili Reddit is Fun, postale su integralni dio kulture Reddita. Omogućavale su korisnicima da personalizuju svoje iskustvo, često nudeći superiornije funkcionalnosti u odnosu na zvaničnu Reddit aplikaciju. Promjena oko pristupa API-jevima, koja je u suštini ubila te aplikacije, izazvala je veliku buru na platformi.

U tom kontekstu, na Redditu je početkom juna bio održan protest pod nazivom "Reddit Blackout" gdje je više hiljada podforuma tokom 48 sati bilo nedostupno, među kojima su bili neki podforumi i sa preko 30 miliona pratilaca. Neki podforumi su nastavili sa protestom i nakon toga, a cijeli sadržaj su im bile samo slike poznatog komičara Džona Olivera.

Dok su se ovi protesti odvijali, Reddit je pokušao da primjeni oštre mjere, prijeteći da će zamijeniti moderatore podforuma koji ne otvore svoje podforume. Kao odgovor na to, neki podforumi su počeli da postavljaju NSFW (Not Safe For Work) sadržaj, s namjerom da oteraju oglašivače.

Podforumi koji su protestovali protiv novih promjena oko pristupa API-u su zahtjevali da se smanji cijena, koja je bila nedostižna za alternativne Reddit aplikacije, prenosi "BenchMark". Međutim, do danas, nema nikakvih indikacija da će Reddit promijeniti svoju odluku, što znači da je era alternativnih Reddit aplikacija, možda zauvijek gotova.