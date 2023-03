Amerika razmatra potpunu zabranu TikToka

​TikTok koristi 100 miliona Amerikanaca, a njegovu zabranu je prije tri godine najavio i Donald Tramp.

Društvena mreža TikTok moguća je meta najavljenog američkog zakona kojim bi se zabranile neke tehnologije koje se razvijaju u drugim zemljama, najavili su senator demokrata Mark Vorner i republikanac Džon Tjun.

Zabranu je u januaru zatražio i republikanski senator Džoš Hauli. Vorner, koji je i predsjedavajući senatskog odbora za obavještajna pitanja, rekao je da bi upravo popularna aplikacija potencijalno mogla da se nađe pod lupom novog zakona koji želi da predloži.

Razlozi su poznati od ranije, a američke senatore zabrinjava mogućnost da lični podaci korisnika TikToka završe u rukama kineske vlade. Senatski odbor za spoljnu politiku je već u srijedu izglasao da se predsjedniku Džou Dajdenu omogući da zabrani TikTok, a ako se to dogodi, to bi bila do sada najdrastičnija mjera koju je američka administracija preduzela protiv neke društvene mreže.

Prošle nedjelje je već naređeno javnim agencijama da u roku 30 dana osiguraju da TikToka nema na uređajima i sistemima kojima se služe zaposleni u državnim službama.

Do sada je više od 30 američkih država uz Kanadu i Evropsku uniju zabranilo da ta aplikacija bude na državnim uređajima i sistemima.

Vornera zabrinjava i mogućnost da TikTok postane propagandni alat s obzirom na mogućnosti koje nudi u kreiranju video sadržaja, prenosi b92.

"Zakon koji namjeravamo da uvedemo u smislu stranih tehnologija koje dolaze u Ameriku nalaže sistematičan pristup koji omogućava zabranu ili onemogućavanje kada je to neophodno", rekao je.

Iako detalji zakona još nisu poznati, već se oglasila Kina, koja je optužila SAD da pokušava da je liši prava na razvoj i da stvara sopstvenu hegemoniju, kako se nedavno izrazio Mao Ning, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, u odgovoru na tvrdnju da je TikTok potencijalna meta novog američkog zakona.

Objava novog zakona trebala bi da se dogodi danas, kada bi trebalo da budu poznati i detalji prijedloga dvojice senatora.

TikTok koristi 100 miliona Amerikanaca, a njegovu zabranu je najavio još i Donald Tramp u peripodu svog predsjedničkog mandata 2020. godine.