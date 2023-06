Android mijenja logo (FOTO)

U 2019. godini Gugl je najavio novi identitet za svoj mobilni operativni sistem. Gotovo četiri godine kasnije, Android ažurira svoj logo novim natpisom i 3D verzijom sada već čuvene glave robota.

Ovaj novi znak počinje velikim slovom "A" nakon godina kada je Android bio napisan malim slovima. Novi font pokazuje da su "n" i "r" savršeno zaobljeni, vraćajući se stilu futurističkih znakova iz 2008. i ublaženih znakova iz 2014. godine.

Glava robota više nije poravnata s Guglom, umjesto toga odlučili su se za 3D Android glavu koja se više ističe. Ova 3D glava mogla je prvi put da se primjeti na CES-u 2023. godine, a i dalje je bila prikazana pored malih slova "android", dok je Gugl generisao niz izražajnih verzija koristeći različite materijale.

Prvi put su se ovaj ažurirani natpis i 3D glava mogli videti jedan pored drugog u oglasu za Android koji govori o ugrađernim aplikacijama na Samsung Galaxy S23 Ultra i Flip 4 pametnim telefonima. Gugl je portalu "9to5Google" potvrdio "novi identitet brenda" i rekao da ćemo čuti više o tome u budućnosti, prenosi "Nova".

"Izlažemo neke elemente našeg novog identiteta robne marke na raznim događajima, uključujući naš CES štand od ranije ove godine i druge materijale za kampanju kao što su digitalni i baner oglasi. Imaćemo više informacija u predstojećim mjesecima“, rekao je Gugl.

