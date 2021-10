Aplikacija Netflix pruža podršku za zvuk na iPhoneu i iPadu

Netflix je bez sumnje jedna od najpopularnijih streaming platformi u svijetu. Ažuriranja koja stižu za ovu aplikaciju samo povećavaju atraktivnost streaming servisa.

Ovoga puta se ne osvrćemo na poboljšanja kvaliteta slike, već na poboljšanja u pogledu zvuka.

Netflix je konkretno odlučio dodati Spatial Audio funkciju. Spatial Audio je prostorni zvuk sinhroniziran s pokretima glave, čime se kod korisnika stvara osjećaj da zvuk izlazi iz zaslona bez obzira na njegov položaj.

Stoga se gledanje filmova i serija na mobilnim uređajima sve manje razlikuje od gledanja istih na velikom ekranu. No, treba napomenuti kako je funkcija namijenjena samo određenim korisnicima, jer zahtijeva posjedovanje AirPods Pro ili AirPods Max slušalica. Samim time, koristit će je vlasnici iPhonea i iPada s iOS 14 ili iOS 15 operativnim sistemom u beta verziji.

Kako aktivirati prostorni zvuk na Netflixu?

Prilikom reprodukcije videozapisa jednostavno izvucite kontrolni centar i držite traku za kontrolu glasnoće. Tada će se pojaviti dvije ikone – "Noise Control" i "Spatial Audio". Kliknite na Spatial Audio i to je to. Naravno, morate imati najnoviju verziju Netflixa.

No, ako želite dati Spatial Audio šansu, a nemate Netflix, funkciju možete isprobati i na drugim servisima poput Apple TV Plus, Disney Plus te HBO Max.

(PcChip)