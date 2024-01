Apple otvara vrata drugim prodavnicama aplikacija za iOS u EU

​Pošto je prisiljen EU Zakonom o digitalnom tržištu, Apple otvara vrata za druge prodavnice aplikacija na svom iOS operativnom sistemu u okviru Evropske unije.

Sa iOS 17.4 verzijom softvera koja bi trebalo da izađe u martu ove godine, Apple otvara vrata drugim prodavnicama aplikacija na svom operativnom sistemu, ali samo u okviru Evropske unije. Ovo predstavlja veliku promjenu za tehnološkog giganta iz Kupertina, koji je načinom svog poslovanja na jedan način praktično polarizovao svijet svojim pravilima i ograničavanjima mogućnosti svojih korisnika samo na sopstvene usluge, ali naravno, to nije uradio svojom voljom. Apple je prisiljen na ovakvu odluku Zakonom o digitalnim tržištima u EU, a već danas iPhone korisnici moći će i da izaberu internet pregledač koji će koristiti, umjesto da to podrazumijevano bude Safari.

U pogledu alternativnih prodavnica aplikacija na iOS softveru, iako će Apple dozvoliti njihov rad, kompanija će ipak primjeniti "osnovni pregled" za sve aplikacije, bez obzira na kanal distribucije, pošto će to, kako tvrdi, stvoriti "nove rizike" za korisnike. To znači da će sve aplikacije koje korisnici žele da preuzmu na ovaj način imati opise funkcija koji će biti prikazivani prije njihovog preuzimanja.

Da bi obezbijedio takve opise aplikacija, Apple će "ovlastiti pojedine programere i distributere aplikacije da se obavežu na kontinuirane zahtjeve koji pomažu u zaštiti korisnika". Uz to, gigant će, kako tvrdi, obezbijediti i dodatne zaštite koje sprečavaju pokretanje iOS aplikacija ukoliko se ispostavi da one sadrže zlonamjerne softvere.

Međutim, Apple ne bi bio Apple da na neki način ne istakne svoju "posebnost", pa tako kompanija tvrdi da ovim odlukama ima jednostavno "manje mogićnosti" da se pozabavi rizicima kao što su "aplikacije koje sadrže prevare, zloupotrebe ili izlaganje korisnika nezakonitom i štetnom sadržaju".

Svakako, kompanija planira da podijeli više informacija sa svojom korisničkom bazom tek nakon što promjene koje uvodi stupe na snagu u martu. Među njima je i NFC otvaranje na iPhone telefonima, što znači da će aplikacije za plaćanje i mobilno bankarstvo moći da koriste opciju "Tap to pay" i budu podrazumijevani metod za mobilna plaćanja.

Ipak, sam App Store će dobiti nove opcije za korišćenje provajdera plaćanja unutar aplikacija i nove opcije za obradu platnih usluga preko linka, "gdje će korisnici moći da završe transakciju na spoljnom veb sajtu razvojnog programera", piše u saopštenju.

Korisnici će takođe biti obaviješteni kada aplikacija koju preuzimaju koristi alternativnu obradu plaćanja, a takođe će dobijati obavještenje kada ne obavljaju transakcije sa kompanijom Apple već sa alternativnim procesom plaćanja.

U Evropskoj uniji, iOS aplikacije u okviru App Store prodavnice aplikacija moraće da plaćaju proviziju od 10 odsto ili 17 odsto na transakcije za digitalnu robu i usluge, umjesto dosadašnjih 15-30 odsto. Ipak, uz to će postojati i provizija od 3 procenta za obradu plaćanja za aplikacije koje odluče da se pridržavaju načina obrade plaćanja u App Store prodavnici.

U svakom slučaju, striming servisi kao što su Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming i drugi na ovaj način sada bi mogli da dođu do Apple prodavnice aplikacija, pošto novi propisi sada omogućavaju strimovanje igara, što ranije nije bilo dozvoljeno. To bi moglo da olakša pristup igrama u oblaku i otključa posebne funkcije i mogućnosti koje možda nisu prisutne u verzijama pomenutih servisa kroz veb pregledače, prenosi "Benchmark".

