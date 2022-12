Apple testira jedan od bitnih noviteta za iOS

Trenutna treća beta iOS-a 16.2 konačno daje mogućnost potpuno crnog prikaza sa always-on funkcijom.

iPhone 14 Pro i 14 Pro Max sa sobom donose nekoliko 'ekskluzivnih' softverskih funkcija, kao što je Dynamic Island i dugo iščekivani always-on prikaz.

Always-on funkcija, doduše, nije ništa novo, ali to Apple nije spriječilo da u čitavu stvar ubaci prepoznatljiv dizajnerski slogan i staru funkciju načini svojom.

Always-on prikaz iPhonea 14 Pro prikazuje vrijeme i datum na zatamljenoj verziji pozadinske slike. Neki koji su se navikli na sličnu funkciju na Androidu često su bili zbunjeni jer su mislili da je smartfon upaljen. Bilo kako bilo, baš ti neki korisnici uspjeli su da podstaknu Apple da uvede rješenje koje ekran gasi na sličan način kako to rade i Android uređaji – crni ekran i par vidžeta.

Ako želite da isprobate novu opciju, sve što je potrebno jeste da uđete u podešavanja i pritisnete 'Display and Brightness' a potom da izaberete Always On Display. Tamo ćete vidjeti opcije za prikaz pozadinske slike ili podsetnika. Gašenjem prikaza pozadinske slike, odnosno Show Wallpaper dobićete crni ekran s par widgeta.

Neki korisnici tvrde da im Appleova nova always-on opcija zadaje glavobolje i prazni smartfon. Ova karakteristika bi tim ljudima mogla biti od velike koristi.

iOS 16.2 je trenutno u fazi beta testiranja, a finalna verzija će postati dostupna tokom decembra, kaže analitičar Mark Gurman.