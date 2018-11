Beč testira 5G mobilnu tehnologiju

Budućnost mobilnog interneta stigla je u Beč, tačnije pred zgradu bečke Vijećnice.

Grad Beč u saradnji sa najvećim austrijskim operaterima mobilnog interneta A1 Telekom Austria, T-Mobile Austria i Hutchinson Drei, tamo testira novu 5G tehnologiju.

Tehnologija 5G omogućuje mnogostruko brži pristup internetu i ekstremno brzo vrijeme reagovanja tako da će ljudi, mašine i proizvodi moći međusobno brže komunicirati u stvarnom vremenu.

Trg ispred bečke Vijećnice izabran je za testno područje jer se tamo tokom božićnih praznika zadržava jako veliki broj ljudi koji koriste usluge mobilnog interneta što će operaterima mobilnog interneta i Gradu Beču dati dobar uvid u stvarnu situaciju te otkriti potencijale za poboljšanje.

Testiranje će se nastaviti i nakon božićnih i novogodišnjih praznika do sredine 2019. godine. Za realizaciju veoma visokih stopa podataka ulična rasvjeta biće opremljena i povezana pre5G i senzornom tehnikom tako da će biti spremna za buduće primjene 5 G tehnologije.

"Želimo da Beč postane najdigitalizovaniji grad u Evropi. Pritom nam je važno da to ne dovede do stvaranja još većeg socijalnog jaza. Pokušat ćemo sve stanovnike uključiti u taj proces a pretpostavka za to je odgovarajuća tehnička infrastruktura i saradnja Grada sa operaterima", rekao je gradonačelnik Beča Michael Ludwig prilikom puštanja u rad novog sistema.