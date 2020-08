Besplatno preuzmite igru "Hitman"

Korisnici Epic Games Storea mogu do 03. septembra ove godine besplatno preuzeti igru "Hitman – Game of the Year Edition" koja inače košta 59,99 evra.

Za preuzimanje igre potrebno je samo na prodajnoj stranici igre pritisnuti "GET" te na sljedećem koraku odabrati "Place Order". Nakon tog postupka, igra je povezana s vašim korisničkim računom i možete ju instalirati i zaigrati kada god zaželite.

Napominjemo kako je za preuzimanje ove igre potrebno imati registrovan korisnički račun za "Epic Games Store" i instaliranu njenu aplikaciju.

U pitanju je šesti službeni nastavak u "Hitman" serijalu, a funkcioniše kao soft reboot raspodijeljen na šest epizoda koji ponovno prati priču profesionalnog ubojice Agenta 47. Na tržište je stigla u 2016. godini, a do sada je primila uglavnom pozitivne ocjene od njenih igrača i recenzenata, najviše zbog otvorenijih staza i raznovrsnih misija.

(Gameperspectives.hr)