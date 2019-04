CIA dobija nalog na Instagramu

​CIA bi uskoro mogla da dobije nalog na Instagramu, što je tema kojom se pozabavila i direktorka ove obavještajne agencije, te istakla da im eksperti pomažu u tom procesu.

Istina je da oni kojih u moderno vrijeme nema na društvenim mrežama kao i da ne postoje, te su Instagram nalozi velikih kompanija već uobičajena pojava. I dok veliki brendovi puno ulažu u svoj digitalni imidž, od obavještajnih službi se online prisustvo uglavnom ne očekuje, bar ne otvoreno i potpuno transparentno.

Direktorka agencije CIA – Gina Haspel – vjeruje da bi to trebalo da se promijeni, pa je 18. aprila najavila da CIA stiže na Instagram, budući da je Facebook i Twitter već savladala, i da sa pratiocima već neko vreijme dijeli mimove svih profila.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms… “Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju