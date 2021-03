Chrome 89 štedi memoriju i brže učitava stranice

Google je objavio da je njihova nova verzija browser-a, Chrome 89 napravljena tako da na pametniji način koristi memoriju računara.

On sada oslobađa memoriju čak i u aktivnom tab-u, kada procijeni da je to moguće. Jedna od situacija gdje bi to moglo da se uradi je kada se skroluje kroz stranicu, a u tom tab-u se nalaze i velike slike koje su već učitane i stoje u kešu.

Pored toga, nova verzija smanjuje zauzeće memorije koje koriste tabovi u pozadini i na macOS-u (na Windows-u i Android-u to postoji već odavno).

U saopštenju koje je izdato ovom prilikom navodi se da će se na taj način na macOS-u ostvariti prosječna ušteda u memoriji od 8 procenata, a poboljšaće se i Apple Energy Impact rezultat do 65 procenata. Prevedeno na razumljiviji jezik, ovo će uticati da se Mac manje zagrijava i da će biti manje potrebe za radom ventilatora. Chrome 89 koristi i PartitionAlloc, Google-ov napredni memorijski alokator za Windows i Android, zahvaljujući kome će se agilnost browser-a povećati za do 9 procenata, a ušteda u upotrebljenoj memoriji biće do 22 procenta na Windows OS-u.

Kada su Android uređaji u pitanju, browser je "prepakovan" u skladu sa novim mogućnostima Play-a i Android-a, pa će biti stabilniji na novim Android uređajima. Predstavljena je i funkcija "Freeze-Dried Tabs", koja ubrzava pokretanje Chrome-a na Android-u do 13 procenata.

Ova funkcija radi na principu snimanja "lakših" verzija otvorenih tabova, koji su veličine kao screenshot, ali omogućavaju skrolovanje i zumiranje, a i linkovi ostaju klikabilni.

Ovakvi prikazi stranica su vidljivi prilikom prvog pokretanja Chrome-a, i ostaju aktivni sve dok se u pozadini ne učita prava stranica.

