Chrome na Androidu od sada može čitati stranice naglas

Chrome na Androidu dobiva novu funkciju koja omogućuje čitanje web stranica naglas. Podržani su mnogi jezici.

Radi se o opciji pod nazivom "Listen to this page" koja omogućuje čitanje web stranica naglas unutar preglednika Chrome za Android. Ova funkcija dolazi s kontrolama za reprodukciju sličnim onima koje se nalaze u muzičkim playerima, omogućujući korisnicima pauziranje, promjenu brzine čitanja te pomicanje naprijed ili nazad za 10 sekundi.

Kako prenosi 9to5Google, korisnici takođe mogu mijenjati glas koji se koristi za čitanje, kao i jezik. Iz Googlea navode da opcija podržava nekoliko jezika, uključujući engleski, francuski, njemački, arapski, hindi i španjolski. Hrvatski trenutno nije podržan, ali se očekuje da će se to u budućnosti promijeniti, prenosi bug.hr.

Da biste provjerili jeste li dobili ovu opciju potrebno je otvoriti Chrome na Androidu, posjetiti stranicu s puno teksta, kliknuti na izbornik s tri tačkice te odabrati pronaći i odabrati „Listen to this page“. Ta bi se opcija trebala pojaviti odmah ispod one za prevođenje.

Iako je riječ o alatu koji je trenutno dostupan samo na uređajima s Androidom, Google navodno testira i verziju za desktop.

