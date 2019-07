Cloudflere "oborio" milione svjetskih sajtova

Cloudflare, koji pruža "cloud" usluge milionima korisnika, je danas pao i sa sobom "povukao" sajtove širom svijeta, uključujući i BiH.

Jedan od sajtova koji su pali je i Down Detector, koji prati "autidže", zbog čega korisnici nisu bili u mogućnosti da vide da li sajt koji žele da posjete uopšte radi.

Čet servis Discord je takođe prestao da radi, uključujući još nekoliko prominentnih stranica.

Jedan sajt za kriptovalute je sugerisao da je "autidž" uzrokovao manju paniku pošto je lažno prikazao da je cijena bitkoina naglo pala.

Metju Prajs, direktor Cloudflera je na Twitteru istakao.

"Svjesni smo velikog problema sa Cloudflerom na cijeloj mreži. Tim radi na tome da otkrije uzrok problema".

Korisnici nisu bili u stanju da provjere stanje na Down Detector-u, pa su odgovore tražili na Twitteru.

