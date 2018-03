Da li će nova društvena mreža zamijeniti Facebook?

Dejv Morin, bivši zaposleni u Facebooku, osnovao je 2010. godine ličnu i intimnu mrežu Path.

Morin je u Facebooku proveo četiri godine, gdje je radio na razvoju tehnologija poput Facebook Connecta, koja je korisnicima omogućavala povezivanje profila sa spoljašnjim internet stranicama.

Već tada mu se činilo da se situacija sa korisnicima koji su sklapali sve više virtuelnih prijateljstava i koji su dijelili pretjeranu količinu ličnih informacija, pomalo otrgla kontroli, i vjerovao je da postoji interesovanje za društvenu mrežu na kojoj neće biti prijateljstava s nepoznatim ljudima, već samo s najbližima.

Ovu ideju pretvorio je u stvarnost 2010, kada je napustio Facebook i pokrenuo novu društvenu mrežu Path.

Na toj mreži broj prijatelja ograničen je na 50, kako bi komunikacija bila usmjerena samo na porodicu i prave prijatelje. Ipak, taj broj je naknadno povećan, a ograničenje je vremenom ukinuto.

Iako je na početku privukla veliku pažnju korisnika i cijele Silicijumske doline, mreža ipak nije ostvarila veliki uspjeh.

Morin je u međuvremenu odbio 100 miliona dolara, koliko je Google ponudio za njegovu kompaniju, a 2015. ju je prodao jednoj južnokorejskoj kompaniji.

Ipak, prema objavi na Twitteru osnivača te kompanije, postoji mogućnost razvoja nove verzije Patha ili potpuno nove mreže koja bi trebalo da privuče korisnike razočarane Facebookom.

Overwhelmed by requests to rebuild a better @Path. Considering doing it. If you are interested in working on such an idea, DM me. Let's see if a passionate team forms. If so, we'll do it.