Da li je Facebook pokrenuo "10YearChallenge" kako bi trenirao prepoznavanje lica?

U poslednje vrijeme ste vjerovatno primijetili niz objava na društvenim mrežama u kojima vaši prijatelji objavljuju slike od prije deset godina i danas.

I dok većina u tome vidi još samo jedan internet trend, novinarka Wireda Kejt Onejl započela je zanimljivu on-line raspravu o tome radi li se zaista o još jednom bezopasnom internet trendu ili iza svega stoji nešto perfidnije.

Kao što je sama napisala, status na Twitteru bio je napola objavljen u šali, ali s druge strane, počela je razmišljati o malo mračnijem scenariju koji uključuje automatsko prepoznavanje lica.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition