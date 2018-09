Da li mladi napuštaju Facebook?

Problemi i nevolje s kojima se već mjesecima suočava najveća društvena mreža na svijetu negativno su se odrazili na način na koji je ljudi koriste.

Istraživanje koje je nedavno obavila u Sjedinjenim Državama organizacija Pew Research Center imalo je cilj da otkrije da li su se stavovi ispitanika prema Facebooku promijenili nakon niza skandala, od uticaja na američke predsjedničke izbore 2016. godine do skandala s kompanijom Cambridge Analytica, nakon kojeg je pokrenuta kampanja “Delete Facebook“.

Reklo bi se da je odgovor potvrdan. Rezultati istraživanja sprovedenog na 4.594 odrasle osobe u SAD-u između 29. maja i 11. juna ove godine ukazuju kako je uticaj niza skandala imao značajne posljedice na to kako se ljudi odnose prema Facebooku.

Tokom proteklih 12 mjeseci 54 posto ispitanika mijenjalo je postavke privatnosti, 42 posto napravilo je pauzu od korišćenja Facebooka na bar nekoliko nedjelja, dok je 26 posto obrisalo aplikaciju za Facebook. Ukupno gledano, 74 posto korisnika Facebooka preduzelo je bar jednu od opisanih aktivnosti.

Pritom, politička uvjerenja nisu igrala značajnu ulogu: to su podjednako činili i pobornici Demokratske i Republikanske stranke. Međutim, životno doba je bilo bitno. Mlađe osobe bile su sklonije preduzimanju akcije. Čak 44 posto ispitanika starih između 18 i 29 godina tvrdi kako je obrisalo aplikaciju za Facebook. Tek 12 posto starijih od 65 učinilo je isto.

Naravno, rezultate istraživanja ne treba koristiti za zaključivanje o cjelokupnoj populaciji Facebooka, koja trenutno broji 2,2 milijarde korisnika. Ne samo što je obuhvatilo razmjerno mali broj korisnika već je pokrilo samo područje Sjedinjenih Država.

Ipak, istraživanje ukazuje na to kako je Facebookov ugled pretrpio ozbiljan udarac, naročito među mlađom populacijom, piše Make Use Of.

(bankar.me)