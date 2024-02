Da li znate šta znači ako dobijete poruku: "14643"?

​U posljednje vrijeme na WhatsAppu ljudi dijele broj "14643" - da li znate šta znači?

Za početak, dobro je naglasiti da ovo nije ništa negativno, već upravo suprotno tome. Kako se objašnjava na društvenoj mreži TikTok iza ove "šifre" zapravo se krije poruka ljubavi.

Ovi brojevi, naime, kriju poruku: "I will always love you" (eng. "Uvijek ću te voljeti"), a označavaju koliko slova ima svaka riječ:

1 = I

4 = will

6 = always

4 = love

3 = you

Često se dešava da uz pomoć različitih numeričkih kodova mladi žele da pojednostave komunikaciju na društvenim mrežama, i stvore digitalno okruženje koje ima određeni status.

Ako dobijete poruku sa ovim nizom brojeva, dakle, bar ćete znati da ste nekome naročito dragi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.