Deset najskupljih virtuelnih predmeta koje su gejmeri kupili

Nevjerovatna stvar je koliko su gejmeri spremni da daju novac za raznoraze virtuelne predmete u svojim omiljenim video-igricama.

Predvodnici ovog trenda su velike platforme poput Second Life-a, Entropie, ali su se skupo prodavale i stvarčice iz igrica kao što su Dota 2, Diablo 3…

U nastavku vam predstavljamo deset najskupljih virtuelnih predmeta za koje su ljudi davali od nekoliko hiljada, pa sve do nekoliko miliona dolara.

10. Eve Online – Revenant Super Carrier (9.000 dolara)

Rijedak primjerak virtuelnog svemirskog broda iz igre EVE Online bio je najskuplji predmet u ovoj igri, dok negdje u ljeto 2013. nije završio u zasjedi i potom bio uništen neprijateljskom paljbom.

9. Diablo 3 – Echoing Fury Mace (14.000 dolara)

Buzdovan iz Diabla 3 bio je poznat kao ubojito oružje, a jedan je primjerak zabilježio rekordnu cijenu od, danas bismo rekli, nešto manje od jednog bitcoina.

8. Age of Wulin – Mač (16.000 dolara)

Jedan Kinez je 2011. godine potrošio oko 16.000 dolara kako bi kupio mač iz borilačke igre popularne na Dalekom istoku. Time je zaradio zlatnu plaketu i internet slavu, a koliko je online uspjeha s mačem imao, nije poznato.

7. Entropia – Treasure Island (26.500 dolara)

Gotovo dvostruko više od mača koštalo je virtuelno ostrvo u isto tako virtulnom Entropia univerzumu. Za 25 kvadratnih kilometara jedan je Australijanac 2013. godine platio, činilo se, velik iznos. Međutim, on je kasnije krenuo da iznajmljuje svoje imanje i time zarađivao oko 100.000 dolara godišnje.

6. Dota 2 – Ethereal Flames Pink War Dog (38.000 dolara)

Ova suma iste godine potrošena je na “kućnog ljubimca”, ratničkog psa iz Dote 2, a kasnijim promjenama u toj igri vrijednost istog je drastično pala. Nadajmo se da je vlasnik uživao dok je trajalo.

5. Second Life – Amsterdam (50.000 dolara)

U “drugom životu” neko se potrudio i izgradio čitav Amsterdam, te ga je preko eBaya još 2007. godine prodao za veliku svotu. Ako je uz sve dolazila i Četvrt crvenih svetiljki, kupac je još dobro i prošao.

4. Entropia – The Nest Egg (70.000 dolara)

Virtuelno jaje s planete Calypso prije četiri godine se izleglo nakon čak šest godina čekanja i na svijet tako donijelo novu virtuelnu zvjer. Da li je to vrijedelo 70.000 dolara, valjda će vlasnik znati!

3. Entropia – Crystal Palace (335.000 dolara)

Sada već ulazimo u šestocifrene brojeve. Kristalna palata iz Entropie bila je mjesto okupjanja i zarađivanja novih virtuelnih vještina. 2009. godine ova svemirska stanica prodata je za ogroman iznos, a vlasnik je odmah krenuo u vraćanje investicije prodajom inventara i iznajmljivanjem prostora.

2. Entropia – Club Neverdie (635.000 dolara)

Gotovo dvostruko više od palate u Entropiji je vrijedio je klub Neverdie, prodat 2010. godine. Njegov tadašnji prodavac kupio ga je 2005. godine za oko 100.000 dolara, pa je na toj transakciji u pet godina zaradio preko pola miliona.

1. Entropia – Planet Calypso (6.000.000 dolara)

Najskuplji virtuelni predmet ikada zapravo je čitava planeta iz Entropia Unversea. 2011. godine ga je za milionsku svotu kupila kompanija SEE Virtual Worlds, međutim znajući da se u to doba na toj planeti odvijala trgovina od preko 400 miliona dolara, na raznim provizijama moglo se prilično brzo vratiti uloženo. Rekordni iznos plaćen za ovu virtuelnu planetu do sada nije srušen.

(noob.ba)