Digitalno dozivanje duhova sve popularnije

Realnost sve više liči na naučnu fantastiku i horor filmove, a tome značajno doprinose novi AI alati. Stručnjake brine novi trend "digitalnog prizivanja umrlih", a na osnovu postova s društvenih mreža i sveukupne internet aktivnosti za života.

Sada već daleke 2013. godine smo gledali prvu sezonu serije Black Mirror, između ostalih i epizodu Be Right Back. Smrti se bojimo jer sve ukazuje na to da povratka nema. Niko nije dokazao da nam sopstvena teško pada, pa se zato još više plašimo da ćemo izgubiti one koje najviše volimo. Iako moderni poznavaoci života pokušavaju da nas ubijede da je sreća u nama, a ne spolja, neki su ljudi nezamjenjivi, bar neko vrijeme. Softver koji bi došao na mjesto preminulog zvuči kao monstruozno rješenje, ali junaci ove epizode tvrde da pomaže. Izgleda da se mašta polako pretvara u stvarnost.

Komunikacija sa simulacijama onih kojih više nema samo komplikuje proces tugovanja i odlaže olakšanje. ChatGPT i DALL E 2 učestvuju u kreiranju uslova u kojima korisnici mogu da komuniciraju s onima koje su izgubili. Rasprave o štetnosti "digitalnog oživljavanja" su počele još prije nekoliko godina, kad su uz pomoć deepfake tehnologije oživljavane poznate ličnosti, pa se i Carrie Fisher posthumno pojavila u jednom od nastavaka Ratova zvijezda.

Nakon toga su korisnici počeli da koriste OpenAI LLM za komunikaciju s pokojnicima, što je dovelo do osnivanja kompanija koje na toj muci zarađuju - recimo Here After i Replika. Neke ovaj trend brine, ostali tvrde da nema razloga za brigu. Ovi drugi kažu da nastavak "komunikacije" nakon smrti nije ništa neobično - odavno imamo fotografije umrlih, video snimke i druge stvari koje nas na njih podsjećaju.

Jedan od ozbiljnijih problema su prevaranti koji koriste slabosti korisnika isto kao što su to nekad činili vidovnjaci. Kada pate ljudi teže misle, pa je svaka prevara moguća. Većini će ipak biti jasno da "digitalni duhovi" nisu njihovi voljeni, već samo skup postova i fotografija koji može da posluži kao čuvar uspomena.

(Science Alert/PC Press.rs)