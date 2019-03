Dječak iz BiH postao najmlađi saradnik Microsofta u Evropi

Dječak Mak Ostrogonac iz Sarajeva sa samo 12 godina postigao je veliki uspjeh. Položio je internacionalno priznati certifikat čime je postao najmlađi tzv. Microsoftov tehnološki saradnik, javlja BHRT.

"To je veoma značajan test, i to je jedan od četiri koja su potrebna da dođem do eksperta, a to je najveći rang. Želim da budem informatičar", rekao je Mak.

Ovaj dječak pogađa i kurseve engleskog i njemačkog jezika, a voli da igra video-igrice.

Majka dječaka ističe da djeci ne treba zabranjivati računare, nego ih treba upoznati s mogućnostima koje pružaju i s načinom kako da ih koriste.

Njegov profesor Adil Muslić kaže da Mak ima nevjerovatno dobro pamtćenje.

"Uz to kad dodate zainteresovanost, dobijete jednog genijalca", rekao je profesor.