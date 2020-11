Društvena mreža u problemima: Hiljade novih korisnika u minutu

Parler, društvena mreža koja se smatra bastionom slobode govora, trpi probleme zbog preopterećenja izazvanog ogromnim brojem novih korisnika koji masovno prelaze na ovu platformu revoltirani cenzurom koju vrši Twitter.

"Parler je eksplodirao. Dodaju se hiljade korisnika u minuti i ​​paralelno rešavaju tehnički problemi zbog preopterećenja", rekao je radio voditelj i većinski dioničar Parlera Dan Bongino.

On je negirao glasine da je platforma prodata.

Nagli porast broja novih korisnika učinio je Parler danas najpreuzimanijom aplikacijom u Americi u Google Play prodavnici, pretekavši platforme kao što su TikTok, Instagram i Twitter.

Prije juna, Parler je u prosjeku imao oko 2.000 preuzimanja. Njegova baza korisnika udvostručila se tog mjeseca, na oko 1,5 miliona, nakon što je Twitter počeo da uvodi drastične mere obilježavanja i brisanja postova.

Parler sada dodaje onoliko korisnika u minuti koliko je nekad sticao u jednom danu.

Pobuna koju su vodili konzervativci, uslijedila je nakon što su Twiter i Facebook suzbili izvještaje o navodnom širenju uticaja porodice demokrata kandidata Džoa Bajdena, zaključavanjem naloga Njujork posta na dvije nedjelje, koji je prvi objavio priču, na dvije nedjelje.

Twitter je takođe označavao postove predsjednika Donalda Trampa i njegovih pristalica, uključujući poruke u kojima se spominje izborna prevara, kao "sporne".

All, Parler has NOT been sold. I assure you, as an owner of the company, that if we sold it, I would know! Parler has exploded. We’re adding thousands of users per minute & were working out the glitches as a result. But don’t buy internet BS rumors from hoaxsters. I own Parler.