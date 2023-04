Dva načina da izbrišete istoriju sa vašeg Google Assistanta

Da li ste nekada poželjeli da izbrišete istoriju vaših razgovora sa Google Assitant-om, ali ne znate kako to da učinite?

Jedan od načina je da koristite web lokaciju Google Assitanta. Imate dvije opcije, da izaberete pojedinačne razgovore, ili sve svoje podatke.

Nakon što pristupite sajtu, prijavite se na svoj Google nalog. Kada se prijavite, pojaviće vam se lista vaših interakcija, a vi izaberite šta želitea da izbrišete piše PC press.

Ukoliko želite sve da obrišete, izaberite neku od opcija: Delete Today (što se odnosi na aktivnosti tog dana); Custome Range (sami određujete period za koji želite da obrišete podatke) ili Delete All time, odnosno opcija da obrišete sve podatke.

Možete da uključite i opciju "auto-delete", koja omogućava Google-u da automatski briše istoriju nakon nekog vremena.

Naravno, dobro je znati, kada jednom obrišete istoriju ne možete je više vratiti.

Pomoću glasovnu komande

Drugi način da izbrišete istoriju je da koristite samog Assistant-a. Otvorite Google Assistant na svom uređaju i izgovorajući gore navedene komande: Delete my last conversation; Delete today’s activity; Delete this week’s activity i Delete my assistant history.

Ova poslednja komanda otvara vam gore spomenuti sajt koji će vam omogućiti da postavite određeni vremenski okvir za koji želite da se ta komanda odnosi.

(Telegraf.rs)