EK predstavila prijedloge za iskorištavanje industrijskih podataka

BRISEL - Evropska komisija predstavila je prijedloge za iskorištavanje velike riznice industrijskih podataka i za postavljanje pravila upravljanjem vještačkom inteligencijom.

Među prijedlozima su i oni čija je svrha kontrolisanje američkih tehnoloških giganata kao što su Facebook, Google i Amazon.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će prvi prijedlozi, koji su dio mnoštva planova, oblikovati digitalnu budućnost Evrope.

"Prijedlozi pokrivaju sve, od sajber bezbjednosti do ključne infrastrukture, od digitalnog obrazovanja do vještina, od demokratije do medija. Želim da digitalna Evropa odražava ono najbolje u sebi, da je otvorena, poštena, raznolika, demokratska i samouvjerena", rekla je Fon der Lajenova.

Cilj je da se stvori jedinstveno evropsko tržište podataka i da se obezbijedi to da se prilikom upotrebe tehnologije vještačke inteligencije uzmu u obzir pitanja privatnosti i etike.

U planovima se poziva i na to da centri za podatke budu klimatski neutralni do 2030. godine.