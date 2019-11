Embargo na političke tvitove ne brine političare

BANJALUKA - Političari i političke partije u Republici Srpskoj nisu zabrinuti zbog najava iz kompanije "Twitter" da će u drugoj polovini novembra zabraniti svako političko oglašavanje, a istovremeno i stručnjaci naglašavaju da to neće uticati na rejting političkih partija i pojedinih političara aktivnih na toj društvenoj mreži.

Naime, Džek Dorsi, jedan od direktora "Twittera", rekao je da će biti zabranjeni svi vidovi političkog oglašavanja na toj društvenoj mreži u cijelom svijetu, a kako su prenijeli svjetski mediji, biće zabranjeno i prikriveno reklamiranje političara i kandidata, a nalozi koji jasno propagiraju stranke ili kandidate biće suspendovani. Ova odluka na snagu će stupiti 22. novembra, a detalji nove regulative u kojoj će biti poznato šta će konkretno biti zabranjeno, odnosno da li zabrana podrazumijeva samo plaćanje oglasa ili još nešto, biće objavljeni 15. novembra.

"Oglašavanje na Twitteru u BiH je na poprilično rundamentalnom stanju. Ako je iko išta oglašavao na Twitteru, bile su kompanije i firme koje se razumiju u to. Političke opcije koje su se i reklamirale na Twitteru to su radile po nekom automatizmu, a i ono što je objavljivano na Facebooku ili nekim Google oglasima se samo prelivalo na Twitter", rekao je za "Nezavisne" Borislav Vukojević sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

Ističe da je i sam Twitter, društvena mreža koja se najmanje koristi u odnosu na ostale, sa specifičnom publikom koja ne odgovara političkim opcijama jer je sklona skepticizmu i ima poprilično razvijene kritičke sposobnosti.

Ono u vezi s čim se svi slažu, i političari i analitičari, jeste da zabrana političkog marketinga i reklamiranja na Twitteru neće dovesti do pada rejtinga ili popularnosti političara - tviteraša, jer ta mreža u BiH i Republici Srpskoj nije ni blizu rasprostranjena koliko Facebook, a u posljednje vrijeme sve više i Instagram.

"Što se tiče lično mene i političke partije kojoj pripadam - to neće uticati, jer mi, što bi se reklo, idemo oči u oči sa našim biračima i građanima. Nikada se nisam sponzorisano oglašavao preko mreža i za ovaj prostor nova pravila Twittera neće biti toliko važna", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a i jedan od aktivnijih političara na društvenoj mreži Twitter.

Iako nema pouzdanih informacija, procjene su da društvene mreže na izborne rezultate pojedinca i političke partije mogu uticati najviše do pet odsto, mada praksa iz zemalja u regionu govori drugačije. Pojedine političke partije i pokreti koji su se u posljednjih nekoliko godina pojavili na političkoj sceni postali su prepoznatljivi i vidljivi isključivo na društvenim mrežama, zahvaljujući kojima su i ušli u lokalne, ali i republičke skupštine.

"Nijednu objavu na Twitteru nisam koristio kroz plaćeni oglas, niti je to radila partija. Ja to nisam radio jer smatram da nisam imao potrebe za tim. Što se tiče partije, ne idemo u oglašavanje jer nismo sigurni kako bi se to tumačilo po pravilima Centralne izborne komisije. Ne vidim da će se nešto značajno promijeniti na našem Twitter djelovanju kada na snagu stupe nova pravila", rekao je za "Nezavisne" Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i takođe jedan od aktivnih tviteraša. On kaže da Twitter kod nas nije toliko rasprostranjen kao što je u Srbiji i drugim zemljama regiona, te da je još dominantan Facebook, a u posljednje vrijeme sve više i Instagram.

Svjetski analitičari potez Twittera da zabrani političko djelovanje uglavnom vezuju za predsjednika SAD Donalda Trampa, kojem je tokom izborne kampanje u Americi to bio glavni kanal za komunikaciju.