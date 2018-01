Evo kako da sakrijete da ste pročitali poruku na Messengeru

Želite da čitate Messenger poruke, a da to pošiljalac ne zna? No seen aplikacija je ona koju tražite!

No seen je iOS aplikacija koja je besplatna i ne sadrži plaćene servise, a omogućava da čitate primljene Messenger poruke, a da osoba ili grupa koja vam ih je poslala to ne zna. Dovoljno je da instalirate aplikaciju, omogućite blokiranje "seen" opcije i to je to - osoba koja vam je poslala poruku neće vidjeti da ste je pročitali.

Ova aplikacija je napravljena sa podrškom za Apple Security servise, pa se može koristiti sa Touch ID, Face ID ili PIN zaštitom.

Kompanija StackWarez pruža i tehničku podršku za aplikaciju, a No seen preuzmite sa AppStore linka, besplatno.