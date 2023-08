Evo kako da spriječite Google da vam obriše neaktivan nalog

Google će od decembra početi da briše neaktivne Google naloge. Ali možete da spriječite da ostanete bez njih.

Pravila o neaktivnim nalozima navode da ako niste koristili svoj nalog u bilo kojoj Google usluzi u posljednje dvie godine, nalog će biti izbrisan. To se odnosi samo na lične naloge, što znači da će oni za preduzeća, škole i slične organizacije ostati netaknuti.

Techlicious preporučuje da sve svoje stare naloge držite aktivnim, posebno zato što je to besplatno i jednostavno s Googleom.

Najlakši način je da se prijavite na svoj nalog barem jednom svake dvije godine. To uključuje čitanje ili slanje e-pošte na Gmailu, korišćenje Google diska, gledanje YouTube video snimaka dok ste prijavljeni, preuzimanje aplikacije iz Google Play prodavnice, upotreba Google pretrage dok ste prijavljeni ili prijavu u aplikaciju ili uslugu treće strane pomoću Googlea.

Ako ste nedavno koristili svoj Google nalog ili bilo koju njegovu uslugu, vaš nalog će se smatrati aktivnim i neće biti u opasnosti od brisanja.

Osim toga, Google kaže da se postojeća pretplata putem vašeg Google naloga računa kao aktivnost naloga. To se odnosi na Google usluge, kao što je Google One, i pretplate na aplikacije trećih strana. A za sada, ako ste preneli video snimke na YouTube na svoj Google nalog, on neće biti izbrisan.

Dok provjeravate svoje stare naloge, odvojite nekoliko minuta da ih zaštitite snažnom lozinkom i dvofaktorskom autentifikacijom. Interna analiza kompanije Google otkrila je da postoji deset puta manja vjerovatnoća da će neaktivni nalozi imati omogućenu dvofaktorsku autentifikaciju i da često imaju lozinke koje je lako probiti. Izdvojite malo vremena i podesite trenutnu adresu e-pošte za oporavak.

Idite na Google nalog u gornjem desnom uglu ekrana vašeg uređaja.

Odaberite Manage your Google Account.

Kliknite na "Security" lijevo na ekranu.

U sekciji How you sign in to Google odaberite Recovery email.

Dodajte adresu e-pošte za oporavak naloga.

Unesite kod od šest simbola poslat na novu adresu e-pošte za oporavak naloga.

Nakon što to učinite, e-pošta za oporavak naloga biće uspješno dodata.

Ako ste sigurni da ne želite da zadržite svoj neaktivni Google nalog, možda bi trebalo da bezbjedno kopirate svoje podatke prije nego što im izgubite pristup. Možete koristiti Google platformu Takeout za izvoz svojih podataka s Google usluga na druge platforme.

A ako znate da ćete samo privremeno koristiti Google nalog ili ste zabrinuti šta će se desiti s vašim nalogom nakon što ga izbrište, možete to promijeniti u podešavanjima u Google Inactive Account Manageru.

(B92)