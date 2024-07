Evo kako da spriječite Grok da koristi vaše podatke za obučavanje

X automatski uključio opciju da korisnici dijele svoje javne podatke sa četbotom.

Pojavile su se informacije da je platforma X omogućila podešavanje koje omogućava da Grok četbota obučava na javnim objavama korisnika, kao i svim drugim interakcijama koje imaju s ovim četbotom.

Međutim, to nije u potpunosti tačno: stranica za pomoć koja upućuje korisnike kako da odustanu od toga da X koristi njihove podatke za obuku Groka, postoji bar od maja.

Stvar je u tome što X nikada nije jasno stavio do znanja da je svim korisnicima automatski uključena ova opcija.

Ukoliko ne želite da četbot koristi vaše (loše) tvitove za treniranje i obučavanje, postoji lak način da se ta opcija isključi, prenosi B92.

Potrebno je samo da otčekirate opciju iz polja za deljenje podataka Groka u podešavanjima X-a.

Ukoliko link ne radi, možete otići u Settings > Privacy and Safety > Grok.

Ovo podešavanje trenutno nije dostupno za X-ovu mobilnu aplikaciju.

Takođe je potrebno istaći da se Grok ne obučava na objavama sa privatnih X naloga.

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is…