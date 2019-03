Evropski parlament usvojio reforme o autorskim pravima i sporni član 13

BRISEL - Evropski parlament usvojio je danas reforme zakona o autorskim pravima na internetu, među kojima i član 13 koji je prethodno izazvale velike debate.

Za usvajanje je bilo 348 evroposlanika, protiv 274, a uzdržanih 36.

Ovaj potez će ažurirati dvadesetogodišnja pravila o autorskim pravima EU i upravljaće svime, od audiovizualnog sadržaja do "mimova".

Uredbom o autorskim pravima na internetu je predviđeno da kompanije poput Youtuba i Facebook preuzmu odgovornost za materijal sa zaštićenim autorskim pravima postavljenim na njihovim stranicama.

Youtube, Facebook i slične stranice moraće da postave filtere kako bi se osiguralo da materijal koji se objavljuje nije sporan zbog autorskih prava.

Proces ažuriranja zakona o autorskim pravima bloka počeo je u Evropskoj komisiji prije dvije godine, radi, kako su rekli zagovornici ove uredbe, zaštite evropskih izdavača, emitera i umjetnika i ona treba da garantuje pravičnu naknadu od velikih tehnoloških kompanija.

Copyright: Parliament just voted in favour of the proposed directive on copyright rules for the digital market. Press release to be published soon. pic.twitter.com/NDUvzrTIiJ