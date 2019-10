FBI na Facebooku objavljuje oglase za ruske špijune

FBI na području grada Vašingtona objavljuje oglase koji su izgleda osmišljeni kako bi se regrutovali ruski špijuni, piše CNN.

Pored špijuna oglasi se odnose i na one koji su upoznati s njihovim aktivnostima, prenosi Index.hr.

Novinari CNN-a primijetili su nekoliko oglasa sa tim ciljem - na jednom se nalazi fotografija mlade diplomatkinje sa porodicom. Pored nje je na ruskom jeziku napisano: "Za vašu budućnost, za budućnost vaše porodice". Drugi pokazuje sliku šahovske ploče s tekstom na ruskom: "Zar nije sada na tebi red da povučeš potez?".

Oglasi vode na mrežnu stranicu kancelarije FBI-a Vašingtonu, na kojoj se na engleskom i ruskom jeziku nude detalji o protivobavještajnom timu i adresa terenske kancelarije FBI-a.

"Lično nas posjetite", piše na Fejsbuk stranici.

"Možemo samo komentarisati da Rusija ima veliki broj službenika obavještajnih službi pozicioniranih u ruskim diplomatskim objektima šiirom svijeta. Oni su vrlo aktivni i predstavljaju sigurnosni rizik za SAD i naše saveznike", rekao je za CNN Alan E. Kohler, FBI agent zadužen za protivobavještajni dio terenske kancelarija u Vašingtonu.

"FBI se koristi raznim sredstvima kako bi prikupio informacije koje mogu pomoći zaštiti Sjedinjenih Država", dodao je.

