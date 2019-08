Facebook brendira Instagram i WhatsApp sopstvenim nazivom

Facebook sprema nove izmene za servise koji su u vlasništvu kompanija, a to je novo brendiranje naziva. Sugeriše se da su zaposleni u Facebooku obavešteni da će kompanija dodati svoje ime uz Instagram i WhatsApp. Popularni servisi će ubuduće biti poznati kao "Instagram from Facebook" i "WhatsApp from Facebook".

Zvaničnik Facebooka je potvrdio ove izmjene, ističući da kompanija želi da bude transparentnija o tome koji proizvodi i servisi su dio Facebooka.

Ovaj potez nije u potpunosti iznenađujući, jer je novo brendiranje primijećeno još u martu. Zanimljivo je da su osnivači oba servisa (i Instagrama i WhatsAppa) napustili Facebook tim prošle jeseni, a sada će proizvodi koje su kreirali vidljivije biti povezani sa Facebookom.