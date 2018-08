Facebook i Instagram protiv zavisnosti od društvenih mreža

Facebook i Instagram uvode promjene koje će korisnicima omogućiti da bolje kontorlišu njihovo korišćenje, odnosno svoje vrijeme provedeno na tim društvenim mrežama.

Facebook i Instagram će dobiti posebnu "kontrolnu tablu", na kojoj će korisnik u svakom trenutku moći da vidi prikaz vremena koje je proveo na jednoj od tih društvenih mreža.

Tu će se, takođe, naći i alati koji će korisnicima omogućiti da postave svoj dnevni vremenski limit, kao i da privremeno isključe obavještenja koja im ove društvene mreže šalju.

Novi dodaci nose ime "Tvoje vreme na Faceboku" (Your time on Facebook) i "Tvoja aktivnost" (Your activity), na Instagramu. Te aplikacije su stvorene kao odgovor na kritike o stvaranju zavisniosti od društvenih mreža.

Vremenski podsjetnik će se pojavljivati onda kada aplikacije prepoznaju da su se korisnici predugo zadržali na ovim društvenim mežama.

Aplikacije "Your time on Facebook" i "Your activity" bi trebalo da postanu dostupne korisnicima Facebooka i Instagrama širom svijeta u narednih nekoliko nedjelja.

(b92)