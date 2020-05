Facebook i YouTube obrisali teorije zavjere o virusu korona

Nekoliko stranica, grupa i pojedinaca ili njihovih videa izbrisano je sa Facebook i YouTube platformi zbog širenja neistina od virusu korona.

Kompanija Facebook uklonila je mrežu lažnih naloga preko kojih su širene dezinformacije i lažne vijesti iz Irana, Rusije i SAD. Zbog kršenja pravila kompanije, Facebook je ugasio naloge jedne američke korisničke mreže, koja je širila lažne vijesti o "teoriji zavjere i dubokoj državi, kojom upravlja predsjednik Tramp".

Ukinuta je i Iranska mreža kojom je rukovodio državni informativni servis, zbog kritika na račun SAD i Izraela. Ukinuta je i ruska mreža korisnika koju su, prema tvrdnjama kompanije Facebook, kreirali ruski državni mediji na Krimu, koja je promovisala stavove i teorije zavjere o nastanku virusa korona.

Rojters agencija potvrdila je da su Facebook i YouTube obrisali stranice i grupe, koje su pravile priču vezanu i za PLANDEMIC video (traje 26 minuta), koji je promovisala doktorka Džudi Mikovic, jedna od aktivista u borbi protiv vakcinacije mnogim vakcinama. Ona smatra da su vakcine štetne, da ih nameću farmaceutske kompanije i da ih podržavaju svjetski moćnici želji novca. U ovom videu se, između ostalog, navodi i to da ljudi ne bi smjeli da koriste maske, jer one “aktiviraju virus korona“ i da bi svi trebalo da se klonimo plaža, koje su posebno opasne. Mikovic za to nije iznijela nikakve dokaze.

Mikovic u video prilogu, koji nije željela da komentariše nakon brisanja, iznosi nekoliko ozbiljnih optužbi na račun buduće vakcine za virus korona, između ostalog navodeći da su vakcinisani ljudi injekcijom protiv gripa bili izloženi i virusu korona u sastavu te vakcine, iako za koronu vakcina još uvijek ne postoji. Moderne platforme za komunikaciju i društvene mreže imaju velikih problema zbog širenja lažnih vijesti, neistina i teorija zavjere u vezi sa virusom korona i brisanje pomenutih sadržaja dio je borbe za očuvanje pravilnog izvještavanja o ovome, objašnjavaju u Facebook, YouTube i drugim platformama i društvenim mrežama.