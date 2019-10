Facebook pokreće novi odjeljak sa vijestima

Facebook uvodi "Karticu za vijesti", novi odjeljak u svojoj mobilnoj aplikaciji koji će prikazivati naslove vijesti koje su izabrali novinari, a agencijama će biti plaćeno za taj materijal.

Facebook se dugo opirao plaćanju novinskih organizacija, koje su se žalile da društvena mreža koristi njihove priče bez nadoknade.

To je potencijalno veliki korak za platformu koja je poznata po poteškoćama u uklanjanju dezinformacija i nespremnosti da se dogovori sa novinskim organizacijama, prenosi AP.

Kartica će sadržati naslove iz The Washington Post, The New York Times, News Corp., BuzzFeed News, Business Insider, Bloomberg, Fox News, NBCUniversal, USA Today and the Los Angeles Times, kao i lokalne naslove iz nekoliko najvećih američkih gradova.

Kartica će početi da funkcioniše u toku današnjeg dana.