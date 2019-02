Facebook prati korisnike koji prijete zaposlenima i samoj kompaniji

Facebook aktivno prati da li se na ovoj društvenoj mreži pojavljuju prijeteći komentari upućeni zaposlenima i osoblju kompanije.

U to mogu biti uključene neodređene prijetnje nekoj lokaciji na Facebooku ili direktno upućene određenim ljudima.

Jednom kad u Facebooku utvrde da je riječ o stvarnoj prijetnji, počinju da koriste podatke iz svojih proizvoda kako bi pratile gdje je osoba koja iznosi te prijetnje. To čine pomoću podataka o lokaciji iz Facebookove aplikacije te osobe ili IP adrese koju su prikupili kad se ulogovala u Facebook.com.

Lokacije korisnika su dostupne tek nakon što se nađu na popisu Be On the Lookout (BOLO), koji sadrži osobe čije su prijetnje procijenjene kao stvarne.

Ko određuje šta je stvarna prijetnja i po kojim mjerilima, zasad nije poznato. Iz Facebooka su poručili tek da se pri procjenama vode 'industrijskim standardima'. Napišete li 'F**k you, Mark Zuckerberg', Facebook bi mogao da počne da vas prati zbog toga, iako se uglavnom bave direktnim prijetnjama nasiljem.

Druge platforme koriste slične tehnike za praćenje prijetnji, ali u pravilu nemaju pristup lokaciji počinioca u stvarnom vremenu i drugim ključnim podacima. U Facebooku mogu da koriste niz svojih proizvoda kako bi identifikovali i pratili sumnjivca.

Osim što vas mogu pratiti, ljudi zaduženi za osiguranje u Facebooku takođe mogu da pozovu obezbjeđenje ili policiju.

Jednom prilikom su upotrijebili tu tehnologiju kako bi ulovili grupu pripravnika koji su tvrdili da rade od kuće, ali su u stvari otišli na kampovanje. Kada nisu uspjeli da odrede njihovu lokaciju pročešljali su im privatne poruke i ustanovili da nisu ni planirali da idu na posao taj dan, piše "Verge".

(Tportal.hr)