Facebook prestaje da koristi brojeve telefona za preporučivanje prijatelja

Facebook će prestati da koristiti telefonske brojeve u svom sistemu za preporučivanje prijatelja od 2020. godine uslijed zabrinutosti zbog potencijalnih implikacija na privatnost.

Korisnici sada moći da odaberu da im se prilikom prijave na mrežu pošalje kod na mobilne telefone kako bi se spriječio hakerski upad. Ipak, Facebook je priznao da je te brojeve koristio i za targetirane sisteme za oglašavanje i preporuke prijatelja.

Kompanija sada kaže da će to promijeniti tokom 2020. godine, piše BBC, a u okviru nagodbe sa američkim regulatorima.

Zagovornici privatnosti i istraživači kritikovali su društvenu mrežu, navodeći da je dosadašnja praksa obmanjujuća i da bi mogla da uništi poverenje korisnika u dvofaktorsku autentifikaciju.

Kako rade preporuke?

Opcija "People You May Know" dizajnirana je tako da identifikuje ljude koje biste možda željeli da dodate na svoju Facebook listu prijatelja i koristi razne signale da to utvrdi uključujući - broj zajedničkih prijatelja na Facebooku, zajedničko tagovanje na fotografijama, istu "mrežu" poput radnog mjesta ili škole.

Međutim, Facebook i Messenger takođe mogu da prikupe podatke za kontakt i iz adresara vašeg pametnog telefona. To znači da Facebook može da prepozna ljude koji su sačuvali vaš broj u svom adresaru i može vas podstaći da ih dodate kao prijatelje.

Kada će Facebook prestati da radi ovo?

Facebook je obećao da će sprovesti promene privatnosti kao dio nagodbe vrijedne pet milijardi američkih dolara sa američkom Federalnom trgovinskom komisijom (FTC) i da je prestao sa korišćenjem tih brojeva telefona za oglašavanje još u junu 2019. godine. Međutim, svako ko je već postavio dvofaktornu autentifikaciju moraće da je deaktivira i izbriše svoj telefonski broj iz sistema, a zatim ga ponovo uključi.