Facebook sklopio tajni ugovor o praćenju

Ako ste nedavno nešto kupili, a potom počeli da primjećujte sve veći broj reklama za slične proizvode koje vam Facebook šalje, to naravno uopšte nije slučajnost.

To je nedavno prilično šokiralo jedan dio korisnika Facebooka u SAD, pošto su počeli da im se prikazuju oglasi prodavnica i proizvoda koje uopšte nisu pretraživali na internetu, već su u njima fizički bili i tamo kupovali.

U pitanju je opcija koju je Facebook nedavno lansirao u tišini i koja još uvijek nije dostupna u svim zemljama, piše Business Insider.

Kompanija Marka Zakerberga potpisala je ugovore o saradnji sa pojedinim trgovačkim lancima koji sada Facebooku dostavljaju informacije o tome šta korisnici kupuju u njihovim prodavnicama i onlajn.

Informacije koja su Facebooku stavljene na raspolaganje su imena, imajl adrese, telefonski brojevi i informacije o kupljenim proizvodima. Njih Facebook koristi za plasiranje oglasa korisnicima.

Kada korisnici kupe određeni proizvod, ako trgovinski lanac i dalje želi da "targetira" te kupce putem oglasa na Facebooku, on će toj društvenoj mreži poslati informacije.

Informacije su kriptovane tako da može da ih prepozna samo algoritam, koji onda povezuje podatke o kupovini sa profilima korisnika na Facebooku.

Iz Facebooka za Business Insider kažu da se ti podaci brišu, ali ta društvena mreža pamti povezanost korisnika sa prodavnicma i proizvodima, zbog čega im se kasnije prikazuju oglasi.

Korisnici, inače, mogu da spriječe da Facebook sazna šta i gdje kupuju i kad su oflajn, i to tako što u podešavanjima (Facebook settings), u dijelu vezanom za oglašavanje (Ads), odnosno u dijelu "Oglasi zasnovani na podacima dobijenim od partnera" (Ads based on data from partners) odaberu opciju "Nije dozvoljeno".