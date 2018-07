Facebook testira dugme za stopiranje obavještenja

Facebook bi konačno mogao olakšati korisnicima da se izbore sa jednim od najvećih problema na servisu - obavještenjima.

Kompanija testira novu funkciju, koja će korisnicima omogućiti da privremeno onemoguće sva obavještenja na mobilnim uređajima, a ovo sugeriše novi screenshot kreiran u beta verziji aplikacije.

Funkcija dodaje "do not disturb" taster, koji praktično funkcioniše kao on/off svič za obavještenja u Facebook aplikaciji. Mat Navara, konsultant za digitalne medije koji je primjetio funkciju, ističe i da društvena mreža testira vremenske limite za "do not disturb", kako bi obavještenja mogla da se onemoguće tokom određenog vremenskog perioda.

Za sada nije poznato koliko je veliki trenutni test i da li Facebook planira da funkciju omogući svima. Kompanija je odbila da komentariše navode o postojanju funkcije, ali ima i običaj da nove karakteristike testira na manjem broju korisnika.

Ovo naravno ne znači da će se kompanija iz Kalifornije u potpunosti otarasiti dosadnih obavještenja, koja će nas i dalje čekati u Facebook aplikaciji, a vjerovatno i na Instagramu.

