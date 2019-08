Facebook-u prijeti tužba zbog prepoznavanja lica

Američki sud odbacio je pokušaj Facebook-a da odbaci legalni postupak zbog načina na koji je prikupljao slike lica ljudi.

Slučaj je zasnovan na fotografijama koje su ljudi kačili na Facebook, a koje su kasnije korišćene kako bi se prepoznavalo lice tih ljudi na drugim fotografijama. Zbog toga što nije postojala dozvola od strane korisnika iz Ilinoisa, pokrenut je postupak. Ova odluka je označila početak njihove dalje akcije protiv Facenook-a.

Kompanija je podbacila u ubjeđivanju suda da je svaki korisnik Facebook platforme dao svoj pristanak za tako nešto. Sud je odbacio sve tvrdnje I istakao da su korisnici ove društvene mreže već dovoljno propatili zbog povrede privatnosti.

Tužba se odnosi na to da iz Facebook-a nisu uradili dovoljno da ljude upozore na to šta će se desiti. Riječ je o veoma osjetljivim biometrijskim podacima, jer to nije slučaj kao sa krađom kreditne kartice ili nekog broja koji može da se zamijeni. Lice ne možete da promijenite, piše BBC.

Proces je započeo 2015. godine tvrdnjom da je Facebook prekršio zakonske okvire zakona u Ilinoisu, a ukoliko sud presudi u korist tužioca, Facebook bi mogao da se suoči sa kaznom od 1.000 dolara za svaku pojedinačnu zloupotrebu i 5.000 dolara za pojedinačno vršenje neke vrste nasilja.

Milioni korisnika mogli bi da se nađu među oštećenima, a iz Facebook-a najavljuju da su spremni na protivtužbu.

